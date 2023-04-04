дочь Малатфея (дочь Малатфея) Василиса
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Малатфей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1761
Сын: Азаров Харитон
Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1772
Сын: Азаров Лазарь
Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Егор
Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азарова Агафья
Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азарова Аксинья
Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сын Матвея Дементий
Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния