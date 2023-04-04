дочь Малатфея (дочь Малатфея) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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дочь Малатфея (дочь Малатфея) Василиса

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Малатфей

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Азаров Харитон

Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Азаров Лазарь

Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Егор

Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарова Агафья

Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарова Аксинья

Отец ребёнка: Сын Матвея Дементий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Матвея Дементий

Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
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