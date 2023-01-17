Андреева (Андреева) Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Андреев Иов (Ивлий) Яковлевич
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич
Grechanishki
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Андреев Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно