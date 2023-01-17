Андреева (Андреева) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Евгения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Андреев Иов (Ивлий) Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

Grechanishki
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1856

Сын: Андреев Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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