Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич

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Место рождения

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.07.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877 ст.

Отец: Вонифатий Павлович

Мать: Васса Михайловна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.10.1895 ст.

Жена: Шестопалова Дарья Марковна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1898 ст.

Сын: Шестопалов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Шестопалова Дарья Марковна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Шестопалова Дарья Марковна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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