Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877 ст.
Отец: Вонифатий Павлович
Мать: Васса Михайловна
Бракосочетание
30.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1898 ст.
Сын: Шестопалов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Шестопалова Дарья Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Шестопалова Дарья Марковна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно