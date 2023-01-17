Авраамов Арсений Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.04.1886
Дата смерти19.05.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1908
Место жительства
С 1908 по 1914
Место жительства
С 1917 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1926
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Место жительства
С 1926 по 1935
Место жительства
С 1935 по 1941
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Место жительства
С 1941 по 1944
Смерть
19.05.1944