Авраамов Арсений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов Арсений Михайлович

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

22.04.1886

Дата смерти

19.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
По 1908
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
С 1908 по 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1923
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1923 по 1926
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Место жительства
С 1926 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1941
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Место жительства
С 1941 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.05.1944
Москва, город федерального значения Москва
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