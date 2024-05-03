Иванова-Дивова (Янова (Зосимович)) Мария Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванова-Дивова (Янова (Зосимович)) Мария Петровна

Иванова-Дивова (Янова (Зосимович)) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.09.1915 ст.

Муж: Иванов-Дивов Александр Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
До 1917

Сын: Иванов-Дивов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Divoff Андрей Александрович

Отец ребёнка: Иванов-Дивов Александр Владимирович

Ялта, Крым, Russia (Россия)
Развод
После 1920

Муж: Иванов-Дивов Александр Владимирович

Харбин, Китай
Смерть
Неизвестно

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