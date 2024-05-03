Иванова-Дивова (Янова (Зосимович)) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.1915 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
До 1917
Сын: Иванов-Дивов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Сын: Divoff Андрей Александрович
Отец ребёнка: Иванов-Дивов Александр Владимирович
Ялта, Крым, Russia (Россия)
Развод
После 1920
Харбин, Китай
Смерть
Неизвестно