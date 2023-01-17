Иоффе Адольф Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоффе Адольф Абрамович

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

22.10.1883

Дата смерти

17.11.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1883
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
17.11.1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1927
Москва, город федерального значения Москва
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