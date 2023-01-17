Иоффе Адольф Абрамович
Место рождения
Дата рождения22.10.1883
Дата смерти17.11.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883
Смерть
17.11.1927
Место жительства
По 1927