Пашкова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти27.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еськова Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Пашков Трофим Аверьянович / Аверкиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Пашков Трофим Аверьянович / Аверкиевич
Смерть
27.02.1984