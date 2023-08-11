Пашкова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

27.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еськова Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Пашков Трофим Аверьянович / Аверкиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Пашков Трофим Аверьянович / Аверкиевич

Смерть
27.02.1984

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