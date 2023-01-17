Дорофеева Дарья Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Толок Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич
Место жительства
С 1904
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Чернявская Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Васильева Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно