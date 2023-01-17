Дорофеева Дарья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева Дарья Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Толок Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич

Место жительства
С 1904
Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Чернявская Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Васильева Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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