Чередова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Фёкла Осиповна
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Федосья Осиповна
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Матрёна Осиповна
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Дарья Осиповна
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Катерина Осиповна
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Лукерья Осиповна
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно