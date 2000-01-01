Чередова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Чередов Никита Осипович

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Фёкла Осиповна

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чередов Иван Осипович

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Федосья Осиповна

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Матрёна Осиповна

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Дарья Осиповна

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Катерина Осиповна

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Лукерья Осиповна

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чередов Влас Осипович

Отец ребёнка: Чередов Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Осип Иванович

Смерть
Неизвестно
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