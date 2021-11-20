Поляков александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1929
Дочь: Ерёмина нина александровна
Мать ребёнка: Полякова дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков виктор александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркова валентина александровна
Мать ребёнка: не указана