Поляков александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1929

Дочь: Ерёмина нина александровна

Мать ребёнка: Полякова дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков виктор александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркова валентина александровна

Мать ребёнка: не указана

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