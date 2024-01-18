Сафаров Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1998
Дочь: Сафарова Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Забеганова Елизавета Геннадьевна
Рождение ребёнка
24.04.2001
Сын: Сафаров Константин Борисович
Мать ребёнка: Забеганова Елизавета Геннадьевна
Смерть
Неизвестно