Сафаров Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафаров Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1998

Дочь: Сафарова Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Забеганова Елизавета Геннадьевна

Рождение ребёнка
24.04.2001

Сын: Сафаров Константин Борисович

Мать ребёнка: Забеганова Елизавета Геннадьевна

Смерть
Неизвестно

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