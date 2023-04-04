(Тихонова) Ефросинья Константинова
Место рожденияРоссийская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Дата рождения05.06.1905
Дата смерти13.01.1907
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905
Отец: Тихонов Константин Емельянович
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Крещение
05.06.1905
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Смерть
13.01.1907
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Причина смерти: Коклюша