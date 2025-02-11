Лячина Матрёна Тимофеева
женский, родилась До 1855
умерла Неизвестно
Супруги
Лячин Федор Петров1845 г.р.
Дети
(Лячина) Федосья Фёдорова28.05.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лячин Федор Петров
Рождение ребёнка
28.05.1873
Дочь: (Лячина) Федосья Фёдорова
Отец ребёнка: Лячин Федор Петров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно