Лячина Матрёна Тимофеева До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Лячина Матрёна Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1855

умерла Неизвестно

Супруги
Лячин Федор Петров1845 г.р.
Дети
(Лячина) Федосья Фёдорова28.05.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лячин Федор Петров

Рождение ребёнка
28.05.1873

Дочь: (Лячина) Федосья Фёдорова

Отец ребёнка: Лячин Федор Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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