Ночевкина Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ночевкина Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ночевкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ночевкин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ночевкин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ночевкин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ночевкин Дмитрий Александрович

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