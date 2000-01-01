Ночевкина Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ночевкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ночевкин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ночевкин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ночевкин Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно