Шатханов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любовь Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатханова Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Любовь Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Макаровна
Рождение ребёнка
06.09.1970
Дочь: Шатханова Марина Ефимовна
Мать ребёнка: Любовь Макаровна
Рождение ребёнка
07.08.1978
Дочь: Шатханова Лариса Ефимовна
Мать ребёнка: Любовь Макаровна
Смерть
Неизвестно