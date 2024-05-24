Шатханов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатханов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатханов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Любовь Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатханова Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Любовь Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Макаровна

Рождение ребёнка
06.09.1970

Дочь: Шатханова Марина Ефимовна

Мать ребёнка: Любовь Макаровна

Рождение ребёнка
07.08.1978

Дочь: Шатханова Лариса Ефимовна

Мать ребёнка: Любовь Макаровна

Смерть
Неизвестно

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