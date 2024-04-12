Филимонов Герасим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Герасим Иосифович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Филимонов Иосиф Никифорович

Мать: Филимонова Ксения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Филимонов (подкидыш) Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Филимонова Акилина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Герасимовна

Мать ребёнка: Филимонова Васса Дорофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Филимонова Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Филимонова Васса Дорофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Васса Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Акилина

Смерть
Неизвестно
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