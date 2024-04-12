Филимонов Герасим Иосифович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Филимонов Иосиф Никифорович
Мать: Филимонова Ксения
Рождение ребёнка
1831
Сын: Филимонов (подкидыш) Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Филимонова Акилина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Герасимовна
Мать ребёнка: Филимонова Васса Дорофеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Филимонова Пелагея Герасимовна
Мать ребёнка: Филимонова Васса Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Акилина
Смерть
Неизвестно