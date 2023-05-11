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Мартынович Григорий Ефимович

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

08.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1856

Отец: Мартынович Ефим Васильевич

Мать: (Юдо) Екатерина Васильевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №9
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мартынович Петр Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мартынович Василий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мартынович Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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