Мартынович Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения08.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1856
Место жительства
1858
дом №9
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мартынович Петр Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мартынович Василий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мартынович Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно