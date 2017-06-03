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Хрусталев Виктор Георгиевич

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Место рождения

Макарово, Можайский, Московская область

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

03.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: Хрусталёв Георгий Алексеевич

Мать: Хрусталёва Елизавета Спиридоновна

Макарово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
29.04.1952

Жена: Хрусталева (Митина) Раиса Александровна

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрусталева (Митина) Раиса Александровна

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрусталева (Митина) Раиса Александровна

Макарово, Можайский, Московская область
Смерть
03.06.2017

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