Хрусталев Виктор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти03.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Бракосочетание
29.04.1952
Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хрусталева (Митина) Раиса Александровна
Рождение ребёнка
26.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хрусталева (Митина) Раиса Александровна
Смерть
03.06.2017