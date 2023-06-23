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Ефремов Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Николай Никифоров

Мать: Марьина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.1932

Дочь: Ефремова Анна Петровна

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Рождение ребёнка
18.12.1937

Сын: Ефремов Борис Петрович

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Рождение ребёнка
08.10.1940

Сын: Ефремов Александр Петрович

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.05.1942

Дочь: Ефремова Капитолина Петровна

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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