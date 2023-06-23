Ефремов Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1932
Дочь: Ефремова Анна Петровна
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.12.1937
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.10.1940
Сын: Ефремов Александр Петрович
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
01.05.1942
Дочь: Ефремова Капитолина Петровна
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Смерть
Неизвестно