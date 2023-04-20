Гутов Николай Изотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутов Николай Изотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1963

Сын: Гутов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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