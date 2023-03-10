Шохин Михаил Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Шохин Фокей Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Неизвестно (Шохин) Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно
Смерть
Неизвестно