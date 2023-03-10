Шохин Михаил Фокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШохин Михаил Фокеевич

Шохин Михаил Фокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Шохин Фокей Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шохин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шохин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Шохин Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Неизвестно (Шохин) Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Шохин (Неизвестно) Прасковья Неизвестно

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.