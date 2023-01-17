Новиков Яков Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1903
Дата смерти09.10.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1903
Отец: Новиков Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
12.12.1924
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.08.1925
Мать ребёнка: Новикова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.11.1926
Сын: Новиков Вениамин Яковлевич
Мать ребёнка: Новикова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Новиков Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Новикова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.11.1929
Сын: Новиков Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Новикова Мария Игнатьевна
село Балаши
Смерть
09.10.1944