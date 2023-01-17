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Новиков Яков Лаврентьевич

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Место рождения

Щелканова, Мамошинская волость, Рузский уезд

Дата рождения

14.11.1903

Дата смерти

09.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1903

Отец: Новиков Лаврентий

Мать: не указана

Щелканова, Мамошинская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
12.12.1924

Жена: Новикова Мария Игнатьевна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.08.1925

Сын: Новиков Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Новикова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.11.1926

Сын: Новиков Вениамин Яковлевич

Мать ребёнка: Новикова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Новиков Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Новикова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.11.1929

Сын: Новиков Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Новикова Мария Игнатьевна

село Балаши
Смерть
09.10.1944
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