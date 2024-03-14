Соловьёва Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Николай Павлович
Отец ребёнка: Соловьёв Павел Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Александр Павлович
Отец ребёнка: Соловьёв Павел Семёнович
Смерть
Неизвестно