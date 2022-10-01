Батарцева Капитолина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1923
Сын: Батарцев Тимофей Кирьянович
Отец ребёнка: Батарцев Кирьян Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1927
Сын: Батарцев Андрей Кирьянович
Отец ребёнка: Батарцев Кирьян Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно