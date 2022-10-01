Батарцева Капитолина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батарцева Капитолина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1923

Сын: Батарцев Тимофей Кирьянович

Отец ребёнка: Батарцев Кирьян Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1927

Сын: Батарцев Андрей Кирьянович

Отец ребёнка: Батарцев Кирьян Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батарцев Кирьян Федорович

Смерть
Неизвестно
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