Лушников(Лучников) Анисим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лучников Кондратий
Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна
Рождение ребёнка
09.05.1927
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Лучникова) Клавдия Анисимовна
Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лучников Семен Анисимович
Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна
Смерть
Неизвестно