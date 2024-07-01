Лушников(Лучников) Анисим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушников(Лучников) Анисим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лучников Кондратий

Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна

Рождение ребёнка
09.05.1927

Сын: Лушников (Лучников) Николай Анисимович

Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Лучникова) Клавдия Анисимовна

Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лучников Семен Анисимович

Мать ребёнка: Лушникова(Лучникова) Наталья Хрисандровна

Смерть
Неизвестно

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