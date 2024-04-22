Билинский Емельян Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билинский Емельян Фёдорович

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Место рождения

Острожец, Львівська область

Дата рождения

22.10.1928

Дата смерти

После 1987

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928

Отец: Билинский Фёдор

Мать: Кинащак Татьяна Петровна

Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Билинский Игорь Емельянович

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
21.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Теодоровна

Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Теодоровна

Львов, Львівська область
Смерть
После 1987
Львов, Львівська область
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