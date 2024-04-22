Билинский Емельян Фёдорович
Место рождения
Дата рождения22.10.1928
Дата смертиПосле 1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928
Отец: Билинский Фёдор
Мать: Кинащак Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Билинский Игорь Емельянович
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
Рождение ребёнка
21.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Теодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Теодоровна
Смерть
После 1987