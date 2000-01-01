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Болтинский Александр Олегович
Болтинский Александр Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.1989
Пол
Мужской
Отец
Болтинский Олег Владимирович
1965 г.р.
Мать
Болтинская (Рожковская) Мария Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1989
Отец:
Болтинский Олег Владимирович
Мать:
Болтинская Мария Николаевна
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