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Цысс Михаил Савельевич

Место рождения

станица Бакинская, Екатеринодарский отдел Кубанской области

Дата рождения

20.10.1907

Дата смерти

01.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
22.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Смерть
01.09.1988
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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