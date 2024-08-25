Цысс Михаил Савельевич
Место рождениястаница Бакинская, Екатеринодарский отдел Кубанской области
Дата рождения20.10.1907
Дата смерти01.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна
Смерть
01.09.1988
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край