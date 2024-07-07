Шкоркина (Койгарова Неточно) Марфа Гурьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Из Третьяковской деревни
Бракосочетание
08.01.1860 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-8NDK?i=590&cc=4450389&cat=704592 запись о бракосочетании
Рождение ребёнка
24.12.1864 ст.
Отец ребёнка: Шкоркин Иван Васильев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9C9?i=707&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении