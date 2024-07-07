Шкоркина (Койгарова Неточно) Марфа Гурьева Около 1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкоркина (Койгарова Неточно) Марфа Гурьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Из Третьяковской деревни
Бракосочетание
08.01.1860 ст.

Муж: Шкоркин Иван Васильев

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-8NDK?i=590&cc=4450389&cat=704592 запись о бракосочетании
Рождение ребёнка
24.12.1864 ст.

Сын: Шкоркин Евфимий Иванов

Отец ребёнка: Шкоркин Иван Васильев

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9C9?i=707&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении

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