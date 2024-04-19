Павлович Аделя
Место рождения
Дата рождения22.12.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1931
Сын: Павлович Эдуард Антонович
Отец ребёнка: Павлович Антон Казимирович
Рождение ребёнка
11.11.1936
Сын: Павлович Витольд Антонович
Отец ребёнка: Павлович Антон Казимирович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Павлович Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Павлович Антон Казимирович