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Павлович Аделя

Место рождения

Вишки, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads

Дата рождения

22.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишки, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлович Антон Казимирович

Рождение ребёнка
22.05.1931

Сын: Павлович Эдуард Антонович

Отец ребёнка: Павлович Антон Казимирович

Рождение ребёнка
11.11.1936

Сын: Павлович Витольд Антонович

Отец ребёнка: Павлович Антон Казимирович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Павлович Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Павлович Антон Казимирович

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