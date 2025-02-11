(Анюшкина) Прасковья Фёдорова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

(Анюшкина) Прасковья Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Мать
Анисья Матвеева1830 г.р.
Отец
Анюшкин Фёдор Антонов1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Анюшкин Фёдор Антонов

Мать: Анисья Матвеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

1 семья

Смерть
Неизвестно

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