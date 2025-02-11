(Анюшкина) Прасковья Фёдорова
женский, родилась 1853, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
МатьАнисья Матвеева1830 г.р.
ОтецАнюшкин Фёдор Антонов1829 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Анюшкин Фёдор Антонов
Мать: Анисья Матвеева
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно