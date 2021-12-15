Жуков (Искаков) Вячеслав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1959
Дата смерти15.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна
Рождение ребёнка
03.10.1980
Дочь: Жукова Евгения Вячеславовна
Мать ребёнка: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна
Рождение ребёнка
11.04.1982
Дочь: Жукова Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна
Рождение ребёнка
19.04.1984
Дочь: Жукова Мария Вячеславовна
Мать ребёнка: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна
Смерть
15.12.2021