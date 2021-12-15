Жуков (Искаков) Вячеслав Юрьевич 10.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жуков (Искаков) Вячеслав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1959

Дата смерти

15.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна

Рождение ребёнка
03.10.1980

Дочь: Жукова Евгения Вячеславовна

Мать ребёнка: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна

Рождение ребёнка
11.04.1982

Дочь: Жукова Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна

Рождение ребёнка
19.04.1984

Дочь: Жукова Мария Вячеславовна

Мать ребёнка: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна

Смерть
15.12.2021

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