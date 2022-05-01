Полусмак (Федотова) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1934
Дата смерти01.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1934
Отец: Федотов Егор Яковлевич
Мать: Парасковья Ефимовна
Бракосочетание
01.04.1957
Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
?.07.1957
Рождение ребёнка
24.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полусмак Владимир Филиппович
Смерть
01.05.2022