Полусмак (Федотова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полусмак (Федотова) Мария Георгиевна

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Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

14.07.1934

Дата смерти

01.05.2022

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1934

Отец: Федотов Егор Яковлевич

Мать: Парасковья Ефимовна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
01.04.1957

Муж: Полусмак Владимир Филиппович

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
?.07.1957
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полусмак Владимир Филиппович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
01.05.2022
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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