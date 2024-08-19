Чиняев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиняев Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

1993 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиняева Татьяна Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1993

Дочь: Чиняева Яна Михайловна

Мать ребёнка: Чиняева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
14.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиняева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
09.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиняева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
09.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиняева Татьяна Викторовна

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