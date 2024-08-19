Чиняев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1993
Дочь: Чиняева Яна Михайловна
Мать ребёнка: Чиняева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
14.07.2010
Рождение ребёнка
09.07.2013
Рождение ребёнка
09.07.2013