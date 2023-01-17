Тюрина Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиДо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1920
Дочь: Тюрина Анна Петровна
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Пётр Никитич
Смерть
До 1960
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан