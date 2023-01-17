Тюрина Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Акулина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

До 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Тюрина Анна Петровна

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Пётр Никитич

Смерть
До 1960
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан
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