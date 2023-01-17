Зитева (Горохова) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зитева (Горохова) Тамара Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1971

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1971

Отец: Горохов Анатолий

Мать: Горохова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
15.05.1998

Дочь: Зитева Валерия Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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