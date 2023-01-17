Зитева (Горохова) Тамара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1971
Отец: Горохов Анатолий
Рождение ребёнка
15.05.1998
Дочь: Зитева Валерия Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности