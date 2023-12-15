(Клевко) Софья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клевко) Софья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Клевко Мирон Стефанович

Мать: Клевко Не Знаем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкович Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Николай Иванович

Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Михаил Иванович

Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Филипп Иванович

Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкович Иван Власович

Смерть
Неизвестно

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