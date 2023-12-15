(Клевко) Софья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Клевко Мирон Стефанович
Мать: Клевко Не Знаем
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Николай Иванович
Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Михаил Иванович
Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Филипп Иванович
Отец ребёнка: Терешкович Иван Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно