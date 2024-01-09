Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1771 г.р.
1774 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьев

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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