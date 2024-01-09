Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьев
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно