Кузнецова (Сëхова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Сëхова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сёхов Сергей Степанович

Мать: Сёхова Ксения Иванова

Бракосочетание
09.07.1893

Муж: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.07.1893

Муж: не указан

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1895

Дочь: Параскева Евфимовна

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Кузнецов Николай Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1902

Сын: Кузнецов Петр Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1906

Сын: Кузнецов Павел Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Кузнецов Петр Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Кузнецов Василий Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Рождение ребёнка
18.07.1909

Сын: Кузьмин Василий Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Кузнецов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Кузнецов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович

Смерть
Неизвестно
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