Кузнецова (Сëхова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Сёхов Сергей Степанович
Мать: Сёхова Ксения Иванова
Дочь: Параскева Евфимовна
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Сын: Кузнецов Николай Степанович
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Сын: Кузнецов Павел Степанович
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Сын: Кузнецов Василий Степанович
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Сын: Кузьмин Василий Степанович
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Сын: Кузнецов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович
Сын: Кузнецов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Кузнецов -Васенькин Степан (Стефан) Ефимович