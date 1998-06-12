Сусская Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусская Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1998

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1998

Отец: Сусский Анатолий Владимирович

Мать: не указана

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