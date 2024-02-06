Воробьёв Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1896
Дочь: Зенченко Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Воробьёва Анна
станица Темнолесская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясищева Евдокия
Мать ребёнка: Воробьёва Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Пелагея
Мать ребёнка: Воробьёва Анна
Смерть
Неизвестно