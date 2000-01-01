Прасковья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Ефимова

Прасковья Ефимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

1793 г.р.
1797 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Осип

Рождение ребёнка
1797

Сын: Семен

Отец ребёнка: Осип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close