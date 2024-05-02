Макарова Галина Владимировна 20.05.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.?

Отец: Владимир

Мать: Белоусова Матрёна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новомлинская (Макарова) Наталья

Отец ребёнка: Макаров Михаил

Рождение ребёнка
21.06.1961

Сын: Городничин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Городничин Николай ?

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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