Макарова Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.?
Отец: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новомлинская (Макарова) Наталья
Отец ребёнка: Макаров Михаил
Рождение ребёнка
21.06.1961
Сын: Городничин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Городничин Николай ?
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно