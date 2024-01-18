Кокарев Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1932
Дата смерти02.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1932
Рождение ребёнка
01.08.1952
Сын: Кокарев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кокарева Маргарита Васильевна
Рождение ребёнка
28.04.1960
Дочь: Прокуронова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Кокарева Маргарита Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экстрасенс
Место жительства
Неизвестно
Раменское
Смерть
02.03.1988