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Кокарев Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1932

Дата смерти

02.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1932

Отец: Кокарев Сергей Дмитриевич

Мать: Кокарева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
01.08.1952

Сын: Кокарев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кокарева Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
28.04.1960

Дочь: Прокуронова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Кокарева Маргарита Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокарева Маргарита Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
экстрасенс
Место жительства
Неизвестно
Раменское
Смерть
02.03.1988
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