Шумило (Гальченко) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумило (Гальченко) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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