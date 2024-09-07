Журавлев Прокопий Александрович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Журавлев Александр Сергеевич
Мать: Журавлева Таисия
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Журавлева) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Николаевна
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
1897
Сын: Журавлев Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Журавлева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Журавлев Леонид Прокопьевич
Мать ребёнка: Журавлева Анна Николаевна
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Смерть
1920