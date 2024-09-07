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Журавлев Прокопий Александрович

Место рождения

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1844

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Журавлев Александр Сергеевич

Мать: Журавлева Таисия

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Журавлева) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Николаевна

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
1897

Сын: Журавлев Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Журавлева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Журавлев Леонид Прокопьевич

Мать ребёнка: Журавлева Анна Николаевна

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Смерть
1920

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