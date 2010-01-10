Туровец Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровец Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1935

Дата смерти

10.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1935

Отец: Туровец Андрей Денисович

Мать: Туровец Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
28.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туровец Елена Вячеславовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
12.06.1968

Дочь: Кислякова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Туровец Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровец Елена Вячеславовна

Смерть
10.01.2010
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