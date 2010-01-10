Туровец Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1935
Дата смерти10.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1935
Рождение ребёнка
28.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туровец Елена Вячеславовна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
12.06.1968
Дочь: Кислякова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Туровец Елена Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2010