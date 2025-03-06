Пустобаев Михаил Семёнович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пустобаев Михаил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пустобаев Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Пустобаева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустобаев Серафим Михайлович

Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
18.08.1867

Сын: Пустобаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
05.09.1869

Дочь: Пустобаева Софья Михайловна

Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна

Рождение ребёнка
19.07.1872

Сын: Пустобаев Илья Михайлович

Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна

Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Пустобаев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна

Смерть
Неизвестно

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