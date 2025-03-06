Пустобаев Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пустобаев Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Пустобаева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустобаев Серафим Михайлович
Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
18.08.1867
Сын: Пустобаев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
05.09.1869
Дочь: Пустобаева Софья Михайловна
Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна
Рождение ребёнка
19.07.1872
Сын: Пустобаев Илья Михайлович
Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна
Белая, Темниковский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Пустобаев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Пустобаева (Ражнова) Анна Акимовна
Смерть
Неизвестно