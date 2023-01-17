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Самойлов Александр Алексеевич
Самойлов Александр Алексеевич
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Место рождения
Усть-Байка
, Байкинская волость, Бирский уезд
Дата рождения
1908
Пол
Мужской
Отец
Самойлов Алексей Никитич
Мать
Самойлова (Цыганова) Анастасия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Самойлов Алексей Никитич
Мать:
Самойлова Анастасия Ивановна
Усть-Байка
, Байкинская волость, Бирский уезд
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