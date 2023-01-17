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Самойлов Александр Алексеевич

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Место рождения

Усть-Байка, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Самойлов Алексей Никитич

Мать: Самойлова Анастасия Ивановна

Усть-Байка, Байкинская волость, Бирский уезд
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