Авдотья Васильева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Тарасов Фёдор Фёдоров1818 г.р.
Дети
Марфа Фёдорова1846 г.р.
Федора Фёдорова1850 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Фёдор Фёдоров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Тарасов Фёдор Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федора Фёдорова

Отец ребёнка: Тарасов Фёдор Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Тарасов Фёдор Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.