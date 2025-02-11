Авдотья Васильева
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Тарасов Фёдор Фёдоров1818 г.р.
Дети
Марфа Фёдорова1846 г.р.
Федора Фёдорова1850 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Тарасов Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федора Фёдорова
Отец ребёнка: Тарасов Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Тарасов Фёдор Фёдоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно